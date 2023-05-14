يعمل مدرب لياقة بدنية.. معلومات عن خطيب أسماء أبو اليزيد

أعلنت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد خبر خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني، مساء اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتنشر «الوطن» معلومات عن خطيب أسماء أبواليزيد ويُدعى محمد خطيب، ويعمل في مجال التدريب، ومهتم بنشر فيديوهات توعوية عن رياضة كمال الأجسام.

علاقتها بدأت منذ عام 2022

وبدأت علاقة أسماء أبواليزيد ومحمد خطيب عام 2022، ويتابعه على إنستجرام عدد من مدربات اللياقة البدنية، ومن بينهن ماريا بشارة، يارا زهيري، هانيا أبو المكارم، منة عيسى، سالي عوض.

ويملك خطيب موقعا إلكترونيا خاصا بالتدريب المنزلي، وينشر عليه التمارين المنزلية ويعطي كورسات في التدريب.

فنانون يهنئون أسماء أبو اليزيد

وحرص على تهنئة أسماء أبو اليزيد عدد من الفنانين ومن بينهم مايان السيد وكتبت: «ألف مبروك يا حلوة إنتي»، وكتبت كارمن سليمان: «ألف مبروووووك يا حبيبتي»، وكتب أحمد خالد موسى أيضا: «مليون مبروووووك».

وكتبت أسماء شريف منير: «ألف مبروك، ما شاء الله»، وكتبت تارا عماد: «مبرووووك مبروووووووك»، كما كتبت بسنت شوقي: «مبروك أسوما».

يذكر أن آخر أعمال أسماء أبو اليزيد فيلم «عاشق» المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ويشاركها البطولة كل من محسن محي الدين وكريم قاسم ومن تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه حول قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة.