إزاي تقبض مرتبك قبل ميعاده؟.. في 6 بنوك بمصر وبدون فوائد

يقدم عدد من البنوك خدمة الحصول على الراتب مقدمًا، وهي خدمة تقدمها البنوك لعملاء تحويل الراتب لديها، وتتيح لهم إمكانية الحصول على جزء من راتبهم تسهيلًا وتيسيرًا على العملاء، خاصة مع تأخير صرف الرواتب بالجهات الحكومية والقطاع الخاص في بعض الأوقات.

وترصد «الوطن» في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء تفاصيل خدمة سحب الراتب مقدمًا في بعض البنوك على النحو التالي:

سحب الراتب مقدما من البنك الأهلي

مميزات الخدمة:

- لعملاء مرتبات وعقود المرتبات الحكومية المحولة رواتبهم على البنك الأهلي.

- إمكانية السحب حتى 80% من الراتب مقدما.

- 2.05% فائدة شهرية على سعر العائد المدين.

- أقصى مبلغ يمكن سحبه 20000 جنيه.

- دون مصاريف إدارية.

- دون مصاريف اشتراك.

- دون مصاريف لتجاوز الحد الائتماني.

- إمكانية استخدام المبلغ نقدا أو مشتريات.

المصاريف والرسوم:

- مصاريف إدارية مجانا.

- مصاريف الاشتراك في الخدمة مجانا.

- مصاريف تجاوز الحد الائتماني مجانا.

سحب الراتب مقدمًا من البنك التجاري الدولي

مميزات الخدمة:

- حد ائتماني مقدمًا يصل إلى 90% من راتبك الشهري بحد أقصى 150 ألف جنيه​.

- إمكانية سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي.

- لا يوجد أي رسوم في حالة الإلغاء أو السداد.

- سعر عائد تنافسي يتراوح بين 18.5% حتى 23% يحتسب على الرصيد القائم غير المسدد فقط.

- سهولة سداد المبلغ من خلال أكثر من 198 فرعا و440 ماكينة إيداع نقدي.

​المستندات العامة المطلوبة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

- نموذج طلب الحصول على السحب على المكشوف بضمان الراتب.

سحب الراتب مقدمًا من بنك QNB

مميزات الخدمة:

- إمكانية الحصول على حد ائتماني إلى 50% من صافي راتبك مقدما.

- إمكانية السحب من الحد الممنوح عبر ماكينات الصراف الآلي أو من أي فروع البنك.

- سداد المبلغ المسحوب أوتوماتيكيا فور تحويل الراتب الشهري المقبل بالحساب الجاري.

- مدة الحد الائتماني سنة ويمكن تجديده.

- تقدم الخدمة بالجنيه المصري فقط.

الشروط:

- هذه الخدمة مصممة خصيصا لعملاء تحويل الراتب لدى QNB الأهلي.

- الخدمة متاحة للعملاء المصريين والأجانب المقيمين داخل مصر.

- الحد الأدني لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه.

- ألا يقل سن المتقدم للحصول على الخدمة عن 21 ولا يتجاوز 60 سنة عند انتهائها.

سحب الراتب مقدمًا من بنك مصر

مميزات الخدمة:

- أعلى قيمة تسهيل تصل إلى 65% من الراتب الشهري بحد أقصى 20000 جنيه.

- أطول مدة سداد تصل إلى عامين مع إمكانية التجديد دون مستندات جديدة.

- أقل سعر عائد وأقل مصاريف إدارية.

- إمكانية سحب أو سداد مبلغ التسهيل أكثر من مرة خلال الشهر ذاته.

- إمكانية استخدام مبلغ التسهيل دفعة واحدة أو على دفعات من خلال ماكينة ATM.

- سداد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري على بطاقة المرتبات.

المستندات المطلوبة:

- طلب الحصول على التسهيل.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

- كشف حساب لبطاقة المرتبات الخاصة بالعميل عن آخر 3 أشهر أو مفردات راتب معتمدة من جهة العمل صلاحيتها شهران على الأكثر.

سحب الراتب مقدمًا من بنك الإسكندرية

تفاصيل الخدمة:

- حد سحب يجدد شهريًا على حساب تحويل الراتب.

- قيمة التسهيل يصل إلى 90% من الراتب المحول شهريًا.

- إمكانية متابعة تفاصيل التسهيل (رصيد المديونية الحالي - قيمة حد السحب - مدة السداد - تاريخ المنح) مع خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي.

- يشترط ألا يقل سن العميل عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا.

- الحد الأدنى لمدة الخدمة 3 أشهر.

المستندات المطلوبة للحصول على الراتب:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- خطاب مفردات الراتب.

- فاتورة مرافق حديثة «غاز – كهرباء – تليفون» لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

سحب الراتب مقدمًا من البنك العربي الأفريقي الدولي

مميزات البرنامج:

- حد تسهيل يصل إلى 90% من راتبك الشهري بحد أدني 1000 جنيه، وحد أقصى 100 ألف جنيه دون فائدة.

- إمكانية سحب الرصيد مباشرة من شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك.

- لا يوجد أي رسوم في حالة الإلغاء أو السداد.

- يتم سداد المبلغ تلقائيا من المرتب مع إمكانية إعادة استخدام حد التسهيل مرة أخرى في حالة عدم طلب الإلغاء.

- مصاريف إدارية تنافسية على الرصيد القائم غير المسدد فقط.

المستندات المطلوبة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

- نموذج طلب الحصول على الخدمة من أقرب فرع

سحب الراتب مقدمًا من بنك كريدي أجريكو

لمميزات الخدمة:

- حد سحب متجدد يصل إلى 50% من متوسط المرتب الشهري المحول على كريدي أجريكول.

- متاح في أي وقت من الشهر.

- يجب إتمام عملية تحويل المرتب في حساب كريدي أجريكول لمدة ثلاثة شهور متتالية على الأقل قبل طلب الحصول على الخدمة.

- يمكن سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي.

- يتم تسوية الرصيد مباشرة من مرتب الشهر التالي.

المستندات المطلوبة:

- بطاقة رقم قومي سارية.

- صورة ضوئية من جواز السفر في حالة الأجانب.