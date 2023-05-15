كيف يتم ترميم الأهرامات وصيانتها؟.. خبير أثري يجيب

بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار، على إغلاق هرم «خوفو» من الداخل، لترميمه وصيانته من جديد، ضمن إطار برنامج الصيانة الدورية، الذي يتم بالأهرامات، فضلا عن فتح هرم «منكاورع» للزيارة من الداخل طوال فترة إغلاق الهرم الآخر، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، كيف تتم عمليات ترميم وصيانة الأهرامات؟.

العوامل التي أدت إلى تدهور أحجار الأهرامات

نحو 4650 سنة، مضت على إنشاء الأهرامات، وهي من أقدم الآثار الموجودة في العالم، فضلا عن تغير طبيعة المناخ من حولها، جميعها عوامل أدت إلى تدهور بعض أحجار هيكل الهرم، ولذلك تم وضع ترميم وصيانة الأهرامات ضمن إطار برنامج الصيانة الدولية، حسب ما رواه، مجدي شاكر، الخبير الأثري.

وتابع «شاكر» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هذه الترميمات أمر طبيعي ويتم من حين لآخر، وجرى الإعلان عن الترميمات منذ نحو 3 أشهر، فضلا عن إغلاق أحد الأهرامات وفتح الأخرى، كي يستطيع الزوار التجول بها.

كيف تتم عمليات ترميم وصيانة هرم «خوفو»

تبدأ عملية صيانة الهرم بوقف الزيارة، وتركه فترة «راحة» قبل الترميم، ثم استخدام بعض المواد لإزالة التراكمات نتيجة التلوث البشري أو البيئي، وحقن الأحجار للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، مشيرا إلى أنّ عملية الترميم تشمل جميع الأجزاء الموجودة داخل هرم «خوفو».

ولفت الخبير الأثري، إلى أنّه تغيير نظام الإضاءة والقياس داخل الهرم المراد صيانته، فضلا عن تقوية جميع الأجزاء الضعيفة الموجودة بالممرات أو داخل حجرة الدفن، وتنظيف التابوت الجرانيتي الموجود فيها، ويتم ذلك عن طريق التنظيف الميكانيكي والكيميائي.