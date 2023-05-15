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انطلاق المشروع القومى للقوافل الرياضية بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
10:37 م | الإثنين 15 مايو 2023
قوافل القليوبية الرياضية

قوافل القليوبية الرياضية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، المشروع القومى للقوافل الرياضية بالقرى التي لا يتوفر بها خدمات رياضية بمشاركة الشباب والفتيات بالقرى التي لا توجد بها منشآت رياضية أو مراكز شباب. 

تأتي القوافل الرياضية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بمشاركة النشء والشباب بالقرى التي لا توجد بها منشآت رياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،وذلك بمركز شباب منشأة الكرام التابع لإدارة شباب شبين القناطر.

تمكين أبناء القرى المحرومة من الخدمات الرياضية

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في بيان له، إن القافلة تهدف إلى تمكين أبناء القرى المحرومة من الخدمات الرياضية من ممارسة الرياضة بهدف وصولها لكافة فئات المجتمع، كما تهدف إلى شغل أوقات فراغهم بشكل مثمر وتساعدهم على استثمار أوقاتهم، ووصول الرياضة لكافة فئات المجتمع ضمن أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

مراكز الشباب الأقرب لممارسة بعض الألعاب الرياضية

وأضاف «الصبروط» أن المشروع ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال مراكز الشباب الأقرب لممارسة بعض الألعاب الرياضية، كما أن المشروع يقدم بعض الألعاب الجماعية مثل «كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة، وبعض الألعاب الفردية مثل الكاراتيه وغيرها» من الألعاب الشعبية الهادفة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية.

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