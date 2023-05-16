أسعار عدادات الكهرباء شاملة مصروفات التخزين والنقل

يسعى عدد كبير من المواطنين، إلى التقديم على تركيب عداد الكهرباء، أو استبدال القديم، أو شراء عداد كودي جديد للمرة الأولى، وأهم ما يهمهم أسعار العدادات الجديدة 2023.

أنواع عدادات الكهرباء

وفي هذا الصدد حددت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، في منشور عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك» أنواع عدادات الكهرباء وأسعارها لعام 2023، وجاءت كالتالي:

العداد الأحادي، يقدر سعره بـ1274 جنيها، يشمل مصروفات التخزين والنقل، بينما رسوم تركيبه تقدر بنحو 285 جنيها.

ويأتي هذا العداد مشحونًا بكارت قيمته 100 جنيه.

العداد الثلاثي بـ1547 جنيها تشمل مصروفات التخزين والنقل، وسعر تركيبه 285 جنيها.

ويأتي العداد مشحونًا بكارت بقيمة 100 جنيه.

العداد المحول

وجاءت مصاريف تركيب العداد المحول 1935 جنيها.