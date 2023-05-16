125 ألف طالب بالإعدادية يؤدون امتحاني الهندسة والتربية الفنية في الدقهلية

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية صباح اليوم الثلاثاء، أداء امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، على أن يستمر الامتحان لمدة أربع ساعات، وسط إجراءات احترازية مشددة.

تعويض الطلاب بوقت إضافي

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يبدأ في تفقد اللجان كلها على مستوى محافظة الدقهلية في تمام الساعة الثامنة صباحًا، ويحرص على تفقد الإجراءات اللازمة لمنع التسريب أو الغش، وفي حال تأخر تسليم ورقة الأسئلة للطلاب يجري تعويضهم بوقت إضافي.

توفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان

وشدد على أن هناك تنسيقًا بين مديرية التربية والتعليم وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، وهناك متابعة مستمرة حال وقوع أي مشكلة أو وجود شكوى، والهدف هو توفير كافة الأجواء المناسبة للطلاب داخل قاعة الامتحان بعيدا عن الضوضاء والإزعاج، وتوفير كل سبل الهدوء والراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحان.

ويؤدي 125,509 طالبًا وطالبة الامتحانات في 583 لجنة على مستوى محافظة الدقهلية، وقد دفعت مديرية أمن الدقهلية عددًا من سيارات الشرطة والمرور لتجوب الشوارع ومحيط اللجان بالمحافظة.