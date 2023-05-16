آراء طلاب إعدادية المنصورة في امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية اليوم

حالة من الرضا، سادت بين طلاب الشهادة الإعدادية صباح اليوم الثلاثاء، بشأن امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، إذ جمعت الآراء على سهولة الامتحانات وفي مستوى الطالب المتوسط.

آراء الطلاب في امتحان الهندسة والتربية الفنية

رصدت عدسة «الوطن» آراء طلاب الشهادة الإعدادية بالمنصورة، وقال شهاب فريد، طالب في مدرسة محمد جمال سليم الحديثة: «امتحان الهندسة كان حلو وسهل كان في تريكات، ولكن في المجمل سهل وبالنسبة للتربية الفنية كانت سهلة جدا».

وقال فارس أمين، طالب بمدرسة ابن لقمان الإعدادية: « امتحان الهندسة كان بحاجة إلى وقت أطول نصف ساعة على الأقل، بسبب الأسئلة كان بها بعض الفقرات التي تتسم بالصعوبة بعض الشئ ومحتاجة تركيز أكثر، وتحديدا آخر أربع أسئلة أما الباقي كان سهلا، والتربية الفنية مفيهاش حاجة كانت سهلة جدا وخلصنا بدري».

وأضاف يوسف أحمد، طالب بمدرسة ابن لقمان الإعدادية: «امتحان الهندسة كان عبارة عن خمسة أسئلة كل سؤال بداخله عدة فقرات في الغالب الامتحان سهلا، ولكن به عدة فقرات تحتاج إلى تفكير وتركيز، كان بحاجة إلى نصف ساعة فقط وبالنسبة للتربية الفنية كانت سهلة للغاية وانتهيت قبل الوقت المقرر».

125 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 125 ألف و509 طالب وطالبة على مستوى لجان محافظة الدقهلية التي يبلغ عددها 583 لجنة على مستوى المحافظة، بالإضافة دفعت مديرية أمن الدقهلية عدد من سيارات الشرطة لتجوب شوارع المنصورة التي بها اللجان تحسبا لأي طارئ.