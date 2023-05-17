5 طلاب بالشهادة الإعدادية يعتدون على مراقب بسبب منعهم من الغش

كشف ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، حقيقة واقعة تعدي 5 طلاب بالشهادة الإعدادية على مراقب بمركز بني عبيد التابع للمحافظة، مؤكدًا أنهم إذ قاموا بدفعه خارج سيارة، وتعدوا عليه بالضرب عقب انتهاء الامتحان.

تعدي الطلاب على مراقب

وأوضح «شعبان»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الطلاب قاموا بالتعدي على المراقب، بسبب اتباعه لتعليمات الوزارة والمديرية في أداء واجبه المهني كمراقب داخل اللجان بشكل طبيعي، ومنع الغش؛ حفاظًا على مجهود كل طالب أثناء أداء الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة، أنه تم عمل محضر رسمي بالواقعة، لضمان حق المدرس: «تأكدت أن تم عمل محضر رسمي بالواقعة، وده لحماية حق المدرس بعد اللي حصل معه، وشددت على عدم التنازل عن المحضر بأي شكل لحين رجوع حق المدرس».

مصير الطلاب بالامتحانات

وأضاف أن ما حدث لا يمنع الطلاب من استكمال أداء المتبقي لهم من الامتحانات: «الواقعة حدثت خارج المدرسة في الشارع، وده يمنع أننا نتخذ أي إجراء خاص بالحرمان من الامتحان، لكن حق المدرس هيتم التعامل فيه من خلال المحضر والقانون».