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موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023 بزيادة 15% للشهر الثالث على التوالي

كتب:

منة عبده
09:11 ص | الأربعاء 17 مايو 2023
صرف المعاشات.. صورة أرشيفية

صرف المعاشات.. صورة أرشيفية

بعد مرور النصف الأول من شهر مايو، ينتظر عدد كبير من مستحقي المعاشات، موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023، من خلال ماكينات الصرف الآلي، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، ومنافذ شركات فوري.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

ووفقا لهيئة التأمينات الاجتماعية، فإن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023، سيكون يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023 بزيادة 15%، للشهر الثالث على التوالي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة المعاشات، أبريل الماضي.

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، أن الحد الأدنى لزيادة المعاشات قيمته 170 جنيها، وأقصى حد لزيادة المعاشات 1635 جنيهًا، لجميع المستفيدين البالغ عددهم 11 مليون مستفيد.

الحد الأدنى لزيادة المعاشات 170 جنيها

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، نشرت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إمكانية تقديم طلب معاش استثنائي أو تحسين المعاش بسبب ظروف صحية أو اجتماعية، للعاملين السابقين في الحكومة، والعاملين بشركات القطاع العام، والمستحقين عنهم، الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب، وذلك من خلال إتباع عدة خطوات بسيطة تم نشرها على الموقع.

ويأتي ذلك في إطار الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من المعاشات، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لمعرفة الزيادة في المعاشات بالرقم القومي، وتعريف المستفيد بقيمة الزيادة، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية.

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.