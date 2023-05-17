دعاء أول يوم امتحان.. رئيس «الفتوي الأسبق» يوضح صيغته للطلاب

مع بداية موسم الامتحانات للعديد من المراحل الدراسية المختلفة فيحرص البعض من الطلاب على ترديد دعاء أول يوم امتحان، وذلك للشعور بالطمأنينة قبل أداء الامتحان، وحدد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، العديد من النصائح والأدعية التي يرددها الطلاب في الامتحانات.

دعاء أول يوم امتحان للطلبة

وقال «الأطرش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الطلاب لابد أن يحرصوا على تسمية الله عند الإمساك بورقة الامتحانات وترديد دعاء النبي الكريم: «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا».

وبحصوص صيغ دعاء أول يوم امتحان، فقد أوضح أنه يستحب الدعاء في كل الأحوال والمواقف التي يمر بها الإنسان، موضحا أنه لا يوجد ما يسمى بدعاء أول يوم امتحان على وجه الخصوص، ولكن هناك العديد من الأدعية التي يجوز للطالب وأولياء الأمور تردديها تزامنا مع انطلاق الامتحانات، باعتبارها أدعية مستحبة وتساعد على التذكرة والعلم، ومنها:

- اللهم إنّه لا حول لي ولا قوة إلا بك، فخذ بيدي يا ربّ العالمين، ووفقني، واهدني، وتولّني يا أكرم الأكرمين.

- اللهم إنّي أعوذ بك من شتات القلب، وسوء المنقلب، وشرود الذّهن، وغياب الحفظ والعلم.

دعاء أول يوم امتحان.. اللهمّ احفظ في ذهني ما درست

ومن بين دعاء أول يوم امتحان، اللهمّ احفظ في ذهني وقلبي وعقلي ما درست وحفظت، ولا تجعل تعبي وسهري هباءً منثورًا يا رب العالمين

- اللهمّ يا وليّ الأمر والتدبير، دبّر لي؛ فإنّي لا أحسُن التدبير

- اللهمّ أخرجنا من ظلمات الوهن، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وافتح علينا أبواب جودك وخزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

صيغ أخرى من أدعية الامتحانات

وهناك أدعية أخرى يمكن للطلبة ترديدها تزامنا مع أيام الامتحانات، ومنها: اللهمّ الطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإنّ العسير عليك يسير يا ربّ العالمين، نسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة.

- يا معلم سيدنا إبراهيم علمني، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني، ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني.

- اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني.

- اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي.

- يا رب كن معي فإني فقير إليك ضعيف من دونك ولا حول لي ولا قوة إلا بك.

- اللهم وفق الطلبة والطالبات ويسر لهم كل صعب