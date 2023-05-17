خطوات نقل ملكية السيارة 2023.. خبير مرور يوضحها

شرح اللواء أحمد هشام، خبير المرور خطوات نقل ملكية السيارة 2023، وذلك من خلال الذهاب إلى وحدة المرور التابع لها ترخيص السيارة وتقديم ملف نقل ملكية يتضمن هذا الملف كل الأوراق التي تثبت نقل الملكية إلى المالك الجديد.

وأضاف «هشام» في حديثه لـ«الوطن» أن وحدات المرور أصبحت الآن تقدم الخدمات بسهولة تامة بسبب ميكنة كافة الإجراءات وأن الأمور تسير بسرعة كبيرة ويستطيع المواطن إنهاء خطوات نقل ملكية السيارة 2023 في وقت سريع داخل وحدة المرور.

خطوات نقل ملكية السيارة 2023

وتستعرض «الوطن»، خطوات نقل ملكية السيارة 2023، وفق الخبير المروري وهي كالتالي:

- استخراج شهادة المخالفات في حالة رخصة تسيير السيارة سارية.

- استخراج شهادة بيانات مع شهادة المخالفات في حالة رخصة السيارة منتهية.

- تقديم صورة البطاقة للمالك الجديد والقديم للمراجعة.

- رخصة السيارة القديمة.

- عقد بيع السيارة موثق من الشهر العقاري.

- الفحص الفني للسيارة في المرور في حالة انتهاء رخصة السيارة .

- دفع الرسوم المطلوبة وتسليم اللوحات المرورية القديمة.

- تسلم الرخصة الجديدة بالاسم والبيانات الجديدة.

وكشف اللواء أحمد هشام، الخبير الأمني، أن خطوات نقل ملكية السيارة 2023 في الشهر العقاري كالتالي:

- تقديم توكيلات السيارة بالترتيب مع صورتين من كل توكيل.

- وجود بطاقة الرقم القومي مع صورتين منها للمشتري والبائع.

- شهادة مخالفات للسيارة من البائع بتاريخ حديث لا يتعدى شهر.

- شهادة بيانات من المرور القديم للسيارة في حالة انتهاء رخصة السيارة.

- نموذج عقد بيع، ويجب ملء البيانات بخط جيد بدون أخطاء إملائية

- تقديم الأوراق للموظف المتخصص بتسجيل العقود.

- دفع الرسوم المطلوبة في خزينة الشهر العقاري.

- ختم العقد من مدير مكتب الشهر العقاري والتأكد من صحة الختم من الموظف المختص.

خطوات نقل ملكية السيارة 2023.. اعرف مخالفات المرور

ويمكن قبل السير في خطوات نقل ملكية السيارة 2023، التأكد من مخالفات المرور كالتالي:

- الدخول على رابط مرور مصر للاستعلام عن مخالفات المرور.

- اختيار الاستعلام عن مخالفات المركبات.

- تحديد نوع المركبة التي ترغب في الاستعلام عن مخالفتها «ملاكي - نقل - ميكروباص- دراجة نارية».

- إدخال بيانات رخصة سيارتك بالحروف والأرقام.

- سيظهر أمامك قيمة المخالفات المرورية المسجلة على سيارتك.