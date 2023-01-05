اقتصاد أوكرانيا ينكمش بأسرع معدل في 2022.. الأكبر منذ 30 عاما

شهدت أوكرانيا تدهورا اقتصاديا في 2022، ويعتبر الأكبر منذ أكثر من 30 عاما، وذلك بسبب أزمتها مع روسيا، لكنها قالت إن المساعدات الخارجية والروح التي لا تنكسر التي يتمتع بها شعبها ساعدت في منع سيناريو أسوأ من ذلك، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30.4% في 2022

ومن جهتها، نشرت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، اليوم، بيانات أولية أظهرت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30.4% العام الماضي، فيما قال محللون اقتصاديون إن المخاطر وحالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، خاصة إذا واصلت روسيا استهداف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.

وفي هذا الصدد، وصفت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأنه الأكبر منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، لكنها قالت إن الانخفاض جاء أقل مما كان متوقعا.

تراجع الصادرات الأوكرانية بنسبة 35% في 2022

وأضافت أن الصادرات تراجعت هذا الأسبوع بنسبة 35% مقارنة بعام 2021، إذ أن اقتصاد أوكرانيا يعتمد على الصادرات التي تراجعت منذ بداية الأزمة في فبراير 2022.

ومن جهة أخرى، نشرت وزارة الزراعة الأوكرانية بيانات، في نوفمبر الماضي، أظهرت أن صادرات البلاد من الحبوب تراجعت على أساس سنوي منذ بداية موسم 2022-2023 وحتى نوفمبر إلى ما يقرب من 13.4 مليون طن مقابل 19.7 مليون من الموسم السابق.

ومنذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي، انخفضت صادرات البلاد من الحبوب، وأدى إغلاق موانئها على البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم، وأثار مخاوف من حدوث نقص في الإمدادات إلى أفريقيا والشرق الأوسط، وفي يوليو الماضي، وجرى فتح ثلاثة مواني على البحر الأسود بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.