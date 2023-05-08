الإجازات الرسمية 2023.. اعرف مواعيدها خلال 6 أشهر مقبلة

حصل المواطنون على الجزء الأكبر من الإجازات الرسمية 2023 المخصصة هذا العام، ولم يتبق منها سوى أيام قليلة، فكانت آخر إجازة رسمية حصل عليها المواطنون في الأول من مايو عيد العمال وجرى ترحيلها إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع وفقا لما هو معمول بشأن الإجازات الرسمية، وسبقها بأيام قليلة إجازة عيد الفطر المبارك وإجازة عيد تحرير سيناء.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن»، الإجازات الرسمية 2023 المتبقية هذا العام خلال 6 أشهر المقبلة.

الإجازات الرسمية 2023 المتبقية هذا العام

وتأتي الإجازات الرسمية 2023 المتبقية هذا العام، على النحو الآتي:

- إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من يوم 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو.

- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو الجمعة 30 يونيو، ومن المتوقع أن تكون الخميس 29 يونيو نظرًا لأنّ الجمعة إجازة رسمية.

- إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة عيد القوات المسلحة الجمعة 6 أكتوبر، ومن المتوقع أن تكون الخميس 5 أكتوبر نظرًا لأنّ الجمعة إجازة رسمية.

إجازات في عام 2023

وبالإضافة للإجازات الرسمية 2023 والمنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، يكون لدى المواطنين بالقطاع الحكومي يومان إجازة عطلة نهاية الأسبوع، وتكون يوما أو يومين للقطاع الخاص حسب النظام المعمول به في كل مكان أو مصلحة عمل.

جميع الإجازات الرسمية 2023 تعتبر مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة، وفقا لقانون الخدمة المدنية وقانون العمل.