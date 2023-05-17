وزير خارجية السعودية: العالم يمر بتحديات كبيرة تفرض علينا التوحد لمواجهتها

تسلم الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية السعودية، رئاسة القمة العربية في دورتها ال 32، مرحبًا بعودة سوريا للمشاركة في اجتماع اليوم.

وقال «فرحان»، في اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة، إنَّه يمر عالمنا اليوم بتحديات وصعوبات عديدة يجعلنا أمام مفترق طرق، تحتم علينا الوقوف صفا واحدا، وبذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها لتصبح منطقتنا آمنا مستقرة تنعم بالخير الرفاة.

وأضاف أنَّ المنطقة العربية تزخر بطاقات بشرية وثروات طبيعية تجعلنا أمام تحد مع أنفسنا يفرض علينا جميعا التنسيق المستمر وتسخير كل الأدوات الممكنة وتفعيل وابتكار أعمال جديدة نابذين خلافاتنا البينية رافضين التدخلات الخارجية واضعين نصب أعيننا مصالح دولنا وشعوبنا من أجل تحقيق نهضة شاملة طالما تطلعت عليها شعوبنا.

وتابع: «تجدد المملكة تطلعها للعمل معكم جميعا لتعزيز استقرار دولنا وحشد الجهود والإمكانات للمضي قدما لمسار التنمية والازدهار لمستقبل تنعم به أجيالنا القادمة».