ما إجراءات استخراج رخصة السيارة الجديدة؟.. استلمها في 60 دقيقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، خطوات استخراج رخصة السيارة الجديدة عبر منصة وزارة الداخلية وبوابة مصر الرقمية في سهولة ويسر حتى يتمكن المواطن من الحصول على الخدمة دون أي عقبات، وفق استراتيجية وزارة الداخلية الجديدة التي تعتمد على تطوير الخدمات الشرطية.

وتنشر «الوطن» خطوات استخراج رخصة السيارة الجديدة، وفق حديث اللواء عبد الوهاب الراعي الخبير الأمني للوطن وهي كالتالي:

إجراءات استخراج رخصة سيارة جديدة

- الذهاب إلى الشباك المختص في إدارة المرور، وطلب من الموظف مستند شراء السيارة معتمد من المرور.

- بالإضافة إلى شراء نماذج ترخيص سيارة جديدة من الخزينة.

- يجب أن يمتلك المتقدم تحقيق شخصية ويشمل هذا «بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر» لمقدم طلب الترخيص على أن يكون ساري المدة للاطلاع، مع ضرورة إحضار صورة ضوئية منها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة سيارة جديدة

- أصل الفاتورة الضريبية الصادرة من البائع.

- إذا كانت السيارة المراد استخراج رخصة لها محلية الصنع، يجب إحضار مستند يثبت موافقة هيئة التنمية الصناعية.

- أما إذا كانت السيارات مستوردة فيراعي تقديم شهادة بيانات من أصل الإفراج الجمركي موجه لوحدة تراخيص الخاصة بك.

- استعلام أمنى من وحدة البحث الجنائي.

شروط استخراج رخصة سيارة جديدة

- سداد الضرائب والرسوم حسب السعة اللترية لكل سيارة.

- التحقق من كل شروط الأمن في السيارة المطلوب ترخيصها.

- رسوم رخصة سيارة.

- وتأتي رسوم استخراج رخصة سيارة، وهي 750 جنيهًا ضريبة عن كل عام، وقد تختلف حسب السعة اللترية للسيارة.

- رسم بوليصة تأمين إجباري 300 جنيه عن كل عام تجديد.

- قيمة الملصق الإلكتروني وتطوير اللوحات المعدنية، وتقدر بـ225 جنيهًا.

- رسوم تطوير منظومة النقل الذكي، ما بين 60 إلى 350 جنيهًا عن كل عام.

خطوات استخراج رخصة سيارة جديدة

- يقوم المهندس المختص بالوحدة بالحصول على بصمة الماتور والشاسية الخاص بالسيارة الجديدة.

- إجراء الفحص البيئي، وهذا الاختبار لا يتواجد في جميع المحافظات.

- اختبار طفاية الحريق، ويجب أن تكون أقل من 5 سنوات.

- التأكد من توافر حقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس «عدم وجودهم بعد الحصول على الرخصة يعرضك للغرامة ولسحب الرخصة لمدة شهر»

- التوجه للموظف المختص لمراجعة أوراق الفحص الفني للسيارة، وتسجيلها على الكمبيوتر، واستلام كل المستندات، والتأكد من دفع الرسوم.

- ثم يتم بعدها تركيب اللوحات المعدنية، وأخيرًا استلام رخصة السيارة.