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مجلس أمناء الحوار الوطني: ليس هناك خطوط حمراء لمناقشة جميع القضايا

كتب:

سحر عزازي
03:17 م | الخميس 18 مايو 2023
المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي

 قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني لم يختزل أو يتجنب مناقشة أي قضايا مجتمعية، ولكنه لجأ إلى ترتيب الأولويات وفقا لحاجة المجتمع.

وجاء ذلك ردا على عدم التطرق للخروج عن موضوع الجلسة التي تناقش مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها ضمن فعاليات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني.

فوزي: ليس هناك اختزال لأي قضية

وأضاف: ليس هناك أي اختزال للقضايا، ففي بداية الجلسات تقدم أكثر من 180 ألف طلب للمشاركة، وعكف مجلس الأمناء عليها انتهينا إلى 113 قضية مهمة.

وأشار إلى أنه ليس هناك ما يمنع مجلس الحوار الوطني من مناقشة أي أمور وأي قضايا مجتمعية ملحة، ولكنهم وجدوا أن قضية الوصاية هي الأهم حاليا للمجتمع، وهي قضية استحدثت، ووجد المجلس أن هناك رغبة ملحة وأهمية للمجتمع المصري فتم إدراجها، مؤكدا أن تقسيم العمل ليس اختزالا للقضايا وسيتم مناقشة جميع القضايا في وقتها المناسب.

عبدالقوي: لا توجد خطوط حمراء

فيما أكد طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه ليس هناك خطوط حمراء لمناقشة جميع القضايا خلال جلسات مجلس الحوار الوطني، لافتا إلى أن جلسة قضايا الوصاية ولجنة الأسرة من أفضل الجلسات التي جرت هذا الأسبوع، لأنها خلصت إلى أمور واضحة محددة، وقد نجدها تناقش في البرلمان قريبا ويتم تغيير القانون.

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بقلم سحر عزازي