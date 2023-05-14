صلاح فوزي يوضح أنواع النظم الانتخابية.. تضم قسمين رئيسيين

يقول الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، إن النظم الانتخابية تنقسم إلى قسمين رئيسيين، الأول منهما هو نظام الانتخابات بالأغلبية، وهو النظام القائم على الترجيح على أساس عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح، ويصلح لنظام الانتخاب الفردي كما يصلح لنظام الانتخاب بالقائمة، ففي نظام الانتخاب الفردي يؤدي إلى نجاح المرشح صاحب أغلبية الأصوات، أما في نظام الانتخاب بالقائمة، فيؤدي كذلك إلى نجاح القائمة المرشحة بأغلبية أصوات الناخبين.

وأضاف «فوزي»: القسم الثاني، أو الصورة الثانية من صور النظام الانتخابي، فهي نظام التمثيل النسبي، وهو نظام انتخابي ظهر في نهاية القرن الـ19، وهو نظام يقوم على انتخاب قائمة محددة، في الوقت الذي تأخذ فيه القوائم الانتخابية أشكالا متعددة، وفي هذا النظام، يجب أن يلتزم الناخب بالتصويت على واحدة من القوائم المرشحة كما هي، ومن ثم فإن حرية الناخب في هذا النظام تكون منكمشة إلى حد كبير.

وأوضح «صلاح» أنه هناك شكل آخر للتمثيل النسبي، وهو الذي يعتمد على التصويت بالأفضلية، بمعنى أن الناخب يلتزم بالتصويت على واحدة من القوائم التي تم إعدادها سلفا من الحزب المرشح، أم من قبل المرشحين، ولكنه لديه القدرة على ترتيب المرشحين داخل هذه القائمة بحسب رغبته، حتى إن اختلفت مع الترتيب الذي وضعه الحزب.

وأشار إلى أنه هذا الشكل يستعيد الناخب جزءًا من حريته في نظام القوائم المغلقة، خاصة وأن تحديد الفائز في هذه القائمة يتوقف على الترتيب الذي أعده الناخب نفسه داخل القائمة.