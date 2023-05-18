حيرة بين طلاب الإعدادية بالفيوم بسبب امتحان العلوم: الدينامو ولا الطلاء الكهربي

تسبب سؤال في امتحان العلوم الصف الثالث الإعدادي 2023 بمحافظة الفيوم في حيرة بين طلاب الشهادة الإعدادية، بسبب احتمالية صحة إجابتين لنفس السؤال وعدم تأكد الطلاب من أيّهما أصح، سواء «الدينامو» أو «الطلاء الكهربي»، بينما خيّمت حالة من الرضا على الطلاب بسبب باقي الامتحان الذي وصفوه بأنّه في مستوى الطالب المتوسط، رغم طول الامتحان.

وأعرب عدد من الطلاب عن فرحتهم بسبب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وبدء إجازة نهاية العام الدراسي، مُعلنين انتظارهم للنتيجة حتى تطمئن قلوبهم بدرجاتهم ويتمكنوا من الفرحة بالإجازة.

تفاصيل امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2023

وقالت منة محمد طالبة بالصف الثالث الإعدادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ امتحان العلوم تسبب في حيرة كبيرة بين الطلاب بسبب النقطة الثالثة في السؤال رقم «ب» بالورقة الثانية، وهو سؤال استخراج الكلمة الشاذة ثم أكتب ما يربط بين باقي الكلمات الذي احتمل أن تكون الإجابة الطلاء الكهربي أو الدينامو، مؤكدةً أنّ الطلاب الأوائل على المحافظة في الترم الأول أصابتهم حيرة بسببه.

وعبرّت منة عن أمنيتها بأن يتم احتساب الإجابتين صحيحتين أثناء تصحيح امتحان العلوم حفاظًا على درجات الطلاب خصوصًا الأوائل والمتفوقين منهم.

الإجابتين يحتسبوا إجابة صحيحة

وقال وليد صبري، مدرس علوم، إنّه لا توجد حيرة في سؤال امتحان مادة العلوم، موضحًا أنّ الطالب الفاهم ستكون إجابته الطلاء الكهربي لأنّ هذه هي خصائص التيار المتردد، بينما الطالب الحافظ سيختار «الدينامو»، والباقي استخدامات التيار الكهربي في العموم، والأدق هي الأولى، ولكن يمكن احتسابها طريقة صحيحة.

امتحان طويل شامل المنهج بالكامل

وكشف عبد الرحمن محمد، طالب بالصف الثالث الإعدادي أنّ امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2023 كان معقول وفي مستوى الطالب المتوسط وشاملًا للمنهج كاملًا، لكنه كان طويلًا، مُقدمًا الشكر لموجهي الإعدادية على تيسير الامتحانات أمام الطلاب ومراعاة الطالب المتوسط.