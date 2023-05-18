فتاة تبهر الجميع بتلاوة خاشعة ومؤثرة لسورة «الأعلى» في مداخلة لقناة الناس

قدمت فتاة تدعى «منال» من الإسماعيلية، تلاوة خاشعة ومؤثرة لسورة «الأعلى» خلال مداخلة على الهواء مباشرة ببرنامج «مع التلاوة»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس.

الشيخ خالد شعبان يشيد بتلاوة الفتاة

أشاد الشيخ خالد شعبان، مقدم برنامج «مع التلاوة»، بالتلاوة الرائعة للفتاة، قائلا: «ما شاء الله تبارك الله، تلاوة ممتازة أستاذة، ربنا يفتح عليكي يا منال».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.