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أزهري يوضح طريقة نطق الإدغام التام لحرفي «الكاف والقاف» عبر قناة الناس

كتب:

محمد عزالدين
05:03 م | الخميس 18 مايو 2023
الدكتور خالد شعبان

الدكتور خالد شعبان

قال الشيخ خالد شعبان أحد علماء الأزهر الشريف، إن «الإدغام التام» هو المقدم عند أهل الأداء، بالنطق بالكاف المشددة، وهذا هو المقدم في الأداء، والوجه الثاني وفق نص ابن الجذري في الجذرية إذ قال إدغام القاف في الكاف، ومحل الخلاف أو الأداء هل ستذهب القاف وتتحول إلى كاف أم سيبقى من القاف شيء؟.

نطق القاف مع الكاف 

وأضاف «شعبان»، خلال تقديمه برنامج «مع التلاوة»، المذاع على قناة الناس، عند نطق القاف مع الكاف يحدث ارتفاع يسمى استعلاء طائفة من اللسان أو أقصى اللسان، وهذه الصفة هي التي ستبقى أم ستذهب؟ وكيفية تحقيق هذا الكلام بأن هذه الصفة تبقى أن تنطق بالقاف ساكنة بلا قلقلة.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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بقلم محمد عزالدين