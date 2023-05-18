قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة مطروح، جاري أعمال التصحيح للامتحانات علي مستوي جميع اللجان في الإدارات التعليمية في مراكز ومدن الحمام والعلمين ومرسي مطروح والضبعة والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، خاصة وأن الامتحانات انتهت يوم 17 مايو 2023.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة مطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريح خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة مطروح، جاري استكمال العمل في التصحيح ورصد الدرجات والتجميع من خلال لجان النظام والمراقبة، وسيتم إعلانها في نهاية شهر مايو الجاري يوم 25 مايو 2023.

وأشار وكيل تعليم مطروح إلي أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة مطروح ستم إعلانها مع نتيجة الصف الرابع الابتدائي، فور الانتهاء منها.

اعتماد نتائج الامتحانات في محافظة مطروح

وأوضح وكيل تعليم مطروح أنه سيتم اعتماد نتائج امتحانات الترم الثاني 2023 محافظة مطروح لصفوف مراحل النقل الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي، والصف الأول الثانوي، والصف الثاني الثانوي، والصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي، بالإضافة إلي الثالث الإعدادي الشهادة الإعدادية عقب الانتهاء منها، الأسبوع المقبل، وسيتم عرضهم علي محافظ مطروح اللواء خالد شعيب وستعلن بعدها النتيجة.

متابعة لجان النظام والمراقبة والتصحيح في مطروح

ولفت وكيل تعليم مطروح أنه يجري متابعة أعمال التصحيح لامتحانات الصف الخامس الابتدائي علي مستوي المحافظة في اللجان بجميع الإدارات التعليمية، وجرى التوجيه لجميع العاملين ورؤساء لجان النظام والمراقبة والكنترولات بإعطاء جميع الطلاب حقوقهم في التصحيح حفاظا على حقوق الطلبة والطالبات، كما يجري متابعة ذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية المشكلة والمنعقدة على مدار الساعة في ديوان مديرية التربية والتعليم بمطروح، مع رؤساء اللجان ومديريي الإدارات التعليمية، بينما يجري في نفس الوقت تجهيز لجان الشهادة الإعدادية بنطاق مراكز ومدن المحافظة التي تنطلق يوم السبت المقبل في جميع المدارس الإعدادي