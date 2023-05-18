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«أزهري» لقناة الناس: قيمة الوفاء في الالتزام بالعهد وعدم نسيان الجميل

كتب:

محمد عزالدين
06:36 م | الخميس 18 مايو 2023
الدكتور أيمن الحجار

الدكتور أيمن الحجار

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قيمة الوفاء عظيمة جدا تدل على أن الإنسان الذي يطبق هذه القيمة في حياته ويلتزم بها في تعاملاته مع الناس يعد إنسانا نبيلا، لأن الوفاء قيمة ترتكز على محورين.

عدم نسيان الجميل

وأضاف «الحجار»، خلال لقاء ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، أن الركيزة الأولى هي أن الوفاء إما أن يكون بعدم نسيان الجميل مع الإنسان الذي صنع مع الإنسان معروفا أو عايشه فترة من الزمن.

ولفت إلى أن الركيزة الثانية تتمثل في المحافظة على العهود والالتزامات بين الناس سواء في بيع أو شراء أو كلمة نطقها الإنسان أو في أي شيء آخر.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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