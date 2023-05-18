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مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني: لا مشكلة تشريعية في الوصاية على المال

كتب:

محمد عزالدين
08:09 م | الخميس 18 مايو 2023
الدكتورة نسرين البغدادي

الدكتورة نسرين البغدادي

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني اليوم كانت مثمرة للغاية فيما يخص الوصاية على المال، والنقاش في غاية الموضوعية، وهناك التزام في كل الضوابط وحدات الجلسة من جميع التيارات السياسية والفكرية.

الجميع يتطلع لتماسك الأسرة ومصلحة الطفل

وأضافت «البغدادي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه على مدار ما يقرب من 7 ساعات حدثت نقاشات في الجلسة في غاية الإبداع، خاصة أن الجميع يتطلع لإيجاد حلول لإعلاء مصلحة تماسك الأسرة والمصلحة الفضلى للطفل.

ولفتت إلى أن هناك العديد من النقاشات أظهرت أن لا يوجد مشكلة في التشريع أو الشريعة، ولكن تبين أن المشكلة في الإجراءات التنفيذية، التي تتمثل في بطء التقاضي.

الاتفاق بين الأطراف

وتابعت: «البعض طرح مسألة مهمة في أنه ما إن تنتقل الوصاية للأم أو الولاية التعليمية تتخذ المدارس قرارا مضادا من الأب، وبالتالي كان لا بد من الاتفاق على أن الطرفين يراعيان مصلحة طفلهم».

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