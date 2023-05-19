غدا.. بدء امتحانات التدريبات العملية للدبلومات الفنية بالجيزة

أنهت مدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية بالجيزة استعداداتها لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بكل النوعيات والتخصصات «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» الفصل الدراسي الثاني «الدور الأول»، للعام الدراسي «2022 - 2023».

استكمال الامتحانات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنّ من المقرر بدء امتحانات التدريبات العملية والمعملية لطلاب شهادات الدبلومات الفنية، غدا السبت، لافتا إلى انطلاق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت المقبل 27 من شهر مايو الجاري 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 8 من شهر يونيو المقبل واستكمال الامتحانات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية بدءً من يوم الجمعة 9 من شهر يونيو المقبل ولمدة أسبوع على دفعات للتخصصات «صناعي – زراعي» طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تأمين أوراق الأسئلة واللجان

وأشار في تصريحات صحفية إلى أنّ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية يبلغ 58 ألفا و582 طالبًا وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات منهم 25 ألفا 529 للصناعي، و3575 للزراعي و25 ألفا و352 للتجاري، و4 آلاف و126 للفندقي موزعة على 195 لجنة، لافتا إلى أنّه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان إضافة إلى التنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن على ألا يتجاوز عدد الطلاب العدد من 16-18 طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان؛ للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان.

حل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان

ولفت إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية وتعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلة أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا، لافتا إلى تخصيص 48 استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بعدد 20 إدارة تعليمية منها 28 استراحة مخصصة للرجال وعدد 20 استراحة للسيدات مخصص لهم عدد 1086 سريرا كاملة التجهيزات مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.

اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأوضح مدير تعليم الجيزة، توافر 2 خدمات معاونة لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة لافتا إلى تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فوراً وعلى مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبناء الطلاب مشددا على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.