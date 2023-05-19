موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في جميع المحافظات

ينتظر عشرات الآلاف من الطلاب وذويهم، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني، وذلك عقب انتهاء الامتحانات في نحو 9 محافظات، وقرب انتهائها في باقي المحافظات خلال الأيام القليلة المُقبلة، فيما تساءل الجميع عن رابط النتيجة وكيفية الحصول عليها، بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني في جميع المحافظات، والرابط وخطوات الحصول عليها.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بالدقهلية

وكشفت مديرية التربية والتعليم، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الدقهلية، موضحةً أنّه يجري تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، وبعد ذلك الرصد والمراجعة، وجمع درجات الترمين الأول والثاني معًا تمهيدًا لاعتمادها من محافظ الإقليم وإعلانها في شهر يونيو المُقبل.

وفيما يخص رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، أوضحت مديرية التربية والتعليم، أنّه سيجري الإعلان عنه عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على «فيس بوك» فور الانتهاء منها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

وانطلقت امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني في محافظة القاهرة، الأربعاء الماضي، وتستمر حتى الثلاثاء المُقبل الموافق 23 مايو، وعقب ذلك، تبدأ أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، وجمع درجات الترمين الأول والثاني.

متى تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج؟

وطرح الآلاف من الطلاب وأسرهم سؤالًا، حول هل ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج 2023؟، وهو ما أجابت عنه مديرية التربية والتعليم، بأنّ أعمال التصحيح مستمرة، ومن المقرر إعلانها عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة والجمع، ومن المتوقع أنّ تُعلن النتيجة رسميًا في شهر يونيو المُقبل.

وبحسب مديريات التربية والتعليم، فإنّه من المتوقع أنّ تُعلن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات خلال شهر يونيو المُقبل، عقب انتهاء التصحيح وجمع الدرجات واعتمادها من محافظي الإقليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وفيما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، فإنّه من المقرر أنّ تُعلن فور اعتمادها من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وذلك بحسب بيان قطاع المعاهد الأزهرية، حيث ستُعلن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.