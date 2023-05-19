عناوين ومواعيد مراكز تلاوة القرآن للرجال والسيدات.. تمنح إجازة من كبار القراء 

يحرص الكثيرون على تعلم القرآن الكريم وإتقان حفظه وإجادة قراءته وحسن ترتيله، لذا اهتمت وزارة الأوقاف بافتتاح مراكز معتمدة لتلاوة القرآن الكريم للرجال والسيدات، على يد كبار القراء، وقررت منح المنتظمين في هذه الحلقات لمدة ستة أشهر أو حتي ختم القرآن الكريم واجتيازه، اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة، على أن تكون إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أماكن وعناوين 8 مراكز معتمدة لتلاوة القرآن الكريم، افتتحتها وزارة الأوقاف، وجاري التوسع في عددها، وهي على النحو التالي:

مركز الدكتور نعينع

مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، ويشرف عليه القارئ الطبيب الدكتور أحمد نعينع والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني.

والوقت المخصص للرجال السبت عقب صلاة الظهر والجمعة من 11 صباحًا إلى قرآن الجمعة، أما الوقت المخصص للسيدات هو يوم الجمعة من 10: 11 صباحا.

مركز الشيخ طه النعماني

مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، ويشرف عليه القارئ الشيخ طه محمد نعمان.

والوقت المخصص للرجال يوم الاثنين عقب صلاة الظهر، ويوم الجمعة من 11 صباحا حتى قرآن الجمعة، أما الوقت المخصص للسيدات يوم الجمعة من 10:11 صباحًا.

مركز الشيخ أحمد تميم

مسجد الحمد بالتجمع الخامس، ويشرف عليه القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

والوقت المخصص للرجال يومي الخميس والجمعة بعد العشاء، والموعد المخصص للسيدات يوم السبت عقب صلاة الظهر.

4- مركز الشيخ محمد حشاد

مسجد أبو العباس المرسي بالإسكندرية، ويشرف عليه القارئ الشيخ محمد صلاح حشاد.

والوقت المخصص للرجال يوم الاثنين عقب صلاة الظهر والجمعة من 11 صباحا إلى قرآن الجمعة، والموعدة المخصص للسيدات يوم الجمعة من 10:11 صباحا.

مركز الشيخ فتحي خليف

مسجد الدكتور مصطفى محمود بالجيزة، ويشرف عليه القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف.

والوقت المخصص للرجال يومي الاثنين عقب صلاة الظهر، والجمعة من 11 صباحا حتى قرآن الجمعة، والموعد المخصص للسيدات من 10:11 صباحا.

مركز الشيخ السيد الغيطاني

مسجد سيدنا عمرو ابن العاص بدمياط، ويشرف عليه القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني.

والوقت المخصص للرجال يوم الاثنين عقب صلاة الظهر والأربعاء الساعة الثانية ظهرا، والموعد المخصص للسيدات يوم الأربعاء عقب صلاة الظهر.

مركز الشيخ محمد الشرقاوي

المسجد الأحمدي بطنطا، ويشرف عليه القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.

والموعد المخصص للرجال يوم الاثنين عقب صلاة الظهر والجمعة من 11 صباحا إلى قرآن الجمعة، والموعد المخصص للسيدات يوم الجمعة من10:11 صباحا.

مركز الشيخ الباز سامة

مسجد التوحيد بالتل الكبير في الإسماعيلية، ويشرف عليه القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة.

والموعد المخصص للرجال يوم الاثنين عقب صلاة الظهر، والجمعة من 11 صباحا وحتى قرآن الجمعة، والموعد المخصص للسيدات الجمعة من 10:11 صباحا.