تعديل مواعيد وامتداد عدد من قطارات الوجهين البحري والقبلي اليوم

قررت هيئة السكك الحديدية، تعديل مواعيد وامتداد عدد من القطارات اليوم السبت، استمرارا لعمليات التحديث والتطوير التي تنفذها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على خطوط السكة الحديد، التي من شأنها تعزيز عوامل الأمان، وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

تطوير نظم الإشارات

أوضحت الهيئة في تقرير لها، أن أعمال التعديل والامتداد نتيجة لأعمال فك ارتباط بلوكات سوهاج، لتحديث وتطوير نظم الإشارات على خط «القاهرة/ السد العالي»، فاعتبارا من اليوم، يتم امتداد مسير قطار رقم 974 إكسبريس تهوية ديناميكية «القاهرة- نجع حمادي» إلى محطة الأقصر، بدلاً من انتهائه بمحطة نجع حمادي، ويترتب على ما سبق تعديل جدول قطار رقم 2010 مكيف «القاهرة- أسوان».

امتداد مسير قطاري 704/ 703 ركاب

وتقرر امتداد مسير قطار 1006/ 1007 اكسبريس تهوية ديناميكية «القاهرة- سوهاج» والعكس، إلى محطة نجع حمادي، بدلا من انتهاءه بمحطة سوهاج، ويتم امتداد مسير قطارى 704 / 703 ركاب «مغاغة - سوهاج» والعكس لمحطة المنشأة بدلاً من إنتهاءه بمحطة سوهاج، وأخيراً تعديل تركيب بعض القطارات على خطى «بشتيل - إيتاى البارود - الإسكندرية والعكس» و«القاهرة - منوف - الإسكندرية والعكس».

كما يتم تعديل تركيب قطار 119 إكسبريس «القاهرة - منوف - الإسكندرية» بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية، وتعديل تركيب قطار 688 إكسبريس «الإسكندرية - إيتاى البارود - بشتيل» بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية، فضلاً عن تعديل تركيب قطار 697 ركاب «بشتيل - وردان» بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية.