«هتقضي عطلة نهاية الأسبوع فين؟».. 7 حفلات بدار الأوبرا أسعارها تبدأ من 60 جنيها

مجموعة مميزة من الحفلات الفنية، تقدمها دار الأوبرا المصرية خلال عطلة نهاية الأسبوع اليوم الجمعة وغدا السبت، تتنوع ما بين حفلات موسيقية ورقص بالية، وحفلات ثقافية للأفلام السينمائية لتلبي اهتمامات الجمهور المتنوعة.

حفلات دار الأوبرا في عطلة نهاية الأسبوع

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» مواعيد حفلات دار الأوبرا في عطلات نهاية الأسبوع، وأسعار التذاكر، والمسارح المقامة عليها.

باليه كارمينا بورانا

وهي رقصات تقدمها فرقة أوبرا باليه القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة، ويقام الحفل على المسرح الكبير اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويبدأ سعر التذكرة من 160 جنيها.

حفل فرقة كايروتا

يقام الحفل اليوم الساعة الثامنة والنصف مساء على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، ويبدأ سعر التذكرة من 110 جنيهات.

ريسيتال فلوت وتشيللو وهارب

وهو حفل موسيقي لأماني غنيم، ويقام على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية اليوم الساعة الثامنة والنصف مساء، وسعر التذكرة يبدأ من 60 جنيها.

حفل باليه

وهو حفل لطلبة المركز الثقافي الروسي، ويقام اليوم على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، الساعة 8:30 مساء.

حفل أروكسترا القاهرة السيمفوني

يقام الحفل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية غدا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

حفل مهرجان جمعية الفيلم

يقام حفل ختام جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، غدا الساعة الثامنة والنصف مساءً، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

حفل فرقة الإنشاد الديني

يقام حفل فرقة الإنشاد الديني لمعهد الموسيقى العربية الساعة الثامنة والنصف مساء غد السبت، وسعر التذكرة يبدأ من 65 جنيها.

شروط حضور حفلات دار الأوبرا

يشترط لحضور حفلات دار الأوبر المصرية اتباع التعليمات الآتية:

- تفتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساء.

- الالتزام بالزي الرسمي «البدلة الكاملة».

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي جرى حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.