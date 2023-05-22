«مكتبة بشرية».. فاطمة البنداري فازت بتحدي القراءة واطلعت على 6 آلاف كتاب

حصلت الطفلة فاطمة عاطف البنداري، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة العربي ممثلة عن الأزهر الشريف، إذ بدأت رحلتها مع القرآن الكريم في عمر 4 سنوات، ومنذ ذلك الوقت وتوالت عليها الجوائز والتكريمات، على ابنه محافظة الوادي الجديد.

حفظت القرآن كاملاً في عمر 4 سنوات

وقالت فاطمة عاطف البندري، في تصريح لـ«الوطن»: «حفظت القرآن الكريم كاملاً في عمر 4 سنوات ونصف، وكنت أصغر طفلة تحفظه كاملا، بفضل الله عز وجل أولاً وتشجيع والدي، ولم تتوقف مسيرتي عند ختمه، بل أكملتها بقراءته العشر بسند من أعلى أسانيد العالم، للشيخة مرفت محمد حجازي، والشيخة فاطمة إبراهيم حبلص «رحمها الله»، وحالياً عندي 14 عاماً ومازالت أتدرج في توسيع مداركيـ وقرأت أكثر من 6000 كتاب في مجالات مختلفة من العلوم الحياتية والدينية».

من هي أصغر طفلة حافظة القرآن الكريم؟

وأضافت: «أحفظ آلاف من الأبيات الشعرية كما حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة، والمركز الأول في تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف، واستطعت أن أنافس على مستوى الوطن العربي باسم الأزهر الشريف، والمركز الأول على مستوى الأزهر، والأوقاف الشريف في حفظ القرآن الكريم، والمركز الأول في مسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث النبوي الشريف في المملكة العربية السعودية، وألفية ابن مالك والشاطبية والدرة والطيبة والعديد من المتون الشرعية والعربية ومعي أسانيد بها، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الملتقى الفكري، والميدالية الذهبية من سمو الأمير الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لحصولي على لقب بطولة تحدي القراءة العربية، والمركز الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الابتدائية الأزهرية بمجموع 100%، والمركز الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الإعدادية الأزهرية بمجموع 100%».

الفتاة تحصل على المركز الأول في مسابقة شيخ الأزهر

وتابعت: «سعيدة جداً فوزي بالمركز الأول في مسابقة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وذلك لحفظي وتأليفي وشرحي للمتون العلمية، لأكون أول حاصلة على هذا اللقب في العالم، فكانت سعادتي بالغة حين تم تكريمي وتتويجي بالمركز الأول وخاصة في حضور علماء من الأزهر الشريف أجلاء وهم: «الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف بحضور رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور أيمن عبد الغني، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود والدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم والدكتور عصام القاضي مدير إدارة الجودة والدكتور فايز نصر الدين مدير إدارة الحاسب الآلي والدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين».