أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت في المزارع والأسواق

حافظت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت، في الأسواق وبورصة الدواجن، على استقرارها خلال التعاملات الصباحية، وسجل سعر الكيلو في المزارع بين 64 و63 جنيهًا، كما استقر سعر الفراخ الساسو بين 70 و71 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت في الأسواق وبورصة الدواجن

ويتراوح سعر الدواجن البيضاء بين 63 جنيهًا و64 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحال بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، وهو سعر أقل بكثير من الأوقات السابقة، إذ تشهد أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت، في الأسواق وبورصة الدواجن، استقرارًا واضحًا.

وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي اليوم، 102 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» بين 70 جنيهًا و71 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بين 80 و85 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه اليوم السبت 20 مايو 2023

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و170 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و165 جنيهًا، والأوراك بين 69 و79 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق المصرية، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 10 و10.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 5.5 و6.5 جنيه، والكتكوت الساسو بين 8.5 و9.5 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور بين 9.5 و10.5 جنيه، والكتكوت الهجين بين 7 و8 جنيهات، ضمن أسعار الفراخ في الأسواق وبورصة الدواجن.