أسعار الأضاحي في مصر 2023.. القائم بـ125 جنيها

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إن أسعار الأضاحي في مصر 2023 حتى الآن تعتبر ثابتة ولم يحدث فيها تغيير كبير منذ أيام بسبب كثرة المعروض من العجول البقرية والجاموسي والخرفان، مؤكداً أنه يمكن حجز الأضاحي من الآن وعدم الانتظار لما قبل العيد بأيام قليلة.

أوضح أن سعر الكيلو القائم في أسواق الماشية سجلت 135 جنيهًا للبقري و125 جنيهًا للجاموسي و150 جنيها لكيلو القائم في الضأن «الخرفان»، لافتاً إلى أن أسعار العجول تقترب من 60 ألف جنيه للعجل الذي يصل وزنه 450 جنيها، بينما يصل الخروف الذي يصل وزنه إلى 40 كيلو 6000 جنيه وهو متوسط الأوزان الصالحة للأضحية ويصل عمرها إلى أكثر من عام.

أسعار الأضاحي في مصر 2023

تابع أبو صدام أنه تخفيفاً من على كاهل المواطن سوف تطرح نقابة الفلاحين أسعار الأضاحي في مصر 2023 بسعر للغاية تصل إلى 20 جنيها في تصافي كيلو اللحم الواحد في الأضحية حيث يصل الكيلو القائم للعجول البقرية سعر 125 جنيها، وهو ما يعني أن سعر كيلو اللحم لن يزيد بعد مصروفات النقل والذبح عن 270 جنيهاً، بينما يزيد في الأسواق عن 300 جنيه ويصل في بعض المناطق في عواصم المدن إلى 350 جنيه للكيلو، لافتاً إلى أنه تم توفير أعداد كبيرة من الأضاحي ويمكن إرسال الأضحية إلى أي محافظة مضافاً عليها تكاليف النقل.

أضاف أبو صدام لـ«الوطن» أن الأضاحي من مزارع أعضاء النقابة العامة للفلاحين وأن البيع بهذا السعر يأتي كدعم من رجال أعمال من قيادات العمل النقابي لتخفيض أسعار الأضاحي في مصر 2023.

وأوضح أن ذلك يأتي مساهمة من المهندس عادل زيدان، نائب النقيب العام للشؤون الاقتصادية والحاج كمال عثمان مخلوف، نائب النقيب العام للفلاحين، والكثير من قيادات النقابة الآخرين بمساعدات لدعم هذا العمل الخيري الذي يساهم في منع الاستغلال وتوفير أضاحي بأسعار تنافسية في مصلحة المواطنين.