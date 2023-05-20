الكشف على 1600 مواطن في قافلتين طبيتين لـ«مستقبل وطن بني سويف»

أعلن حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن تنظيمه قافلتين طبيتين بالتعاون مع أمانتي الفشن والواسطى، بقريتي «الفنت الغربية» و«وأطواب»، وقعتا الكشف الطبي على أكثر من 1600 مواطنا، مع توفير العلاج والتحاليل اللازمة بالمجان، في إطار الدور المجتمعي للحزب.

قافلة طبية بقرية أطواب في مركز الواسطى

ووقعت القافلة الطبية في قرية أطواب مركز الواسطى الكشف على أكثر من 1000مواطنًا في تخصصات الأسنان والأطفال والباطنة والعظام والجراحة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم مجانا، فضلًا إلى توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي، عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والنظافة الشخصية والمنزلية، التغذية السليمة للسيدات والأطفال وكبار السن.

قافلة طبية بقرية معجون في الفشن

كما وقعت القافلة الطبية الثانية بقرية الفنت الغربية بمركز الفشن جنوب بني سويف، الكشف على 600 مواطنا مع توفير العلاج بالمجان، في عدة تخصصات طبية، فضلا عن توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة.

الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وإشراف النائب حسام العمدة أمين الحزب في المحافظة، والدكتور شريف عبد المنعم، أمين التنظيم بالمحافظة، والدكتور محمد بكري الخولي، أمين شئون الصحة والسكان بالمحافظة.

وشملت القافلتان توفير العلاج مجانا، بالإضافة إلى ندوات صحية تثقيفية متعددة عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، بالإضافة إلى ندوة عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي عند السيدات.