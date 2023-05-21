مهرجانات العصائر على شواطئ مصر.. فرحة واحتفالات وتنشيط للسياحة

أحداث مختلفة حدثت على أرض مصر، كانت السبب الرئيسي في جذب أنظار العالم إلى أم الدنيا، وكان آخرها مهرجان العصائر الذي أقيم في مرسى علم، لكن السؤال هنا هل هذه الأحداث أو المهرجانات على الشواطئ المصرية تُنشط السياحة؟.

العديد من الدول الأوربية تحتفل بمثل هذه المهرجان

الأحداث والمهرجانات التي تحدث في مدن سياحية، تُعد سببًا في جذب أنظار السياح إليها وذلك يُعد تنشيطا للسياحة، فالعديد من الدول الأوربية تقيم احتفالات خاصة بمهرجانات العصائر، حسب ما رواه محمد كارم الخبير السياحي لـ«الوطن».

وتابع «كارم» أن هناك العديد من الدول الأوروبية تدشن احتفالات خاصة بمهرجان العصائر، ومن أبرز هذه الدول إيطاليا، ووجود مهرجان للعصائر في إحدى المدن السياحية مثل مرسى علم هو أحد أهم العوامل التي تنشط السياحة في مصر.

مظاهر الاحتفال بمهرجان العصائر

كميات كبيرة من العصائر الطبيعية والفواكه الطازجة، كانت ضمن إقامة مهرجان العصائر، المقام في مدينة مرسى علم، وسط فرحة واستمتاع السياح، وذلك بمشاركة ما يقرب من 10 آلاف مواطن مصري وأجنبي، «إذ تم تحديد يوم معين لهذا المهرجان يقام به كل عام يأتي إليه السياح لحضوره بشكل خاص، وخاصة سكان المدن التي تحب مثل هذه المهرجانات» حسب تعبير «محمد».

حضور السياح من مختلف دول العالم مثل هذا المهرجان كفيل بلفت أنظار العالم أجمع إلى مصر، وذلك بسبب استمتاع السياح بهذه الأجواء والتقاط بعض الصور الفوتوغرافية، ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعل أصدقاءهم يشاهدونها، فضلا عن أن هناك بعض المصريين المقيمين في الخارج يُريدون الاحتفاء بمظاهر هذه الاحتفالات في بلدهم، وتداولها على مختلف الوسائل.