رئيسة وزراء إيطاليا تلغي زيارتها إلى كازاخستان بسبب الفيضانات

أعلنت كازاخستان أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ألغت زيارتها إلى أستانا، وذلك بسبب الفيضانات التي تشهدها بلادها في منطقة إميليا رومانيا.

«ميلوني» تلغي زيارتها إلى كازاخستان

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، ذكر المكتب الصحفي للرئيس الكازاخستاني، اليوم، في بيان: «بسبب الفيضانات في شمال إيطاليا، لن تتم زيارة العمل المعلن عنها سابقا لرئيسة الحكومة الإيطالية إلى أستانا، وطلب ​​الجانب الإيطالي إجراء محادثة هاتفية بين رئيس كازاخستان ورئيسة وزراء إيطاليا».

وكان من المقرر أن تزور رئيسة وزراء إيطاليا كازاخستان يوم 22 مايو الجاري، لكنها أعلنت، أمس، أنها ستغادر قمة مجموعة السبع في هيروشيما قبل الموعد المحدد، وتعود إلى وطنها للمشاركة في حل المشكلات المتعلقة بحالة الطوارئ في منطقة إميليا رومانيا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.

الفيضانات تجتاح إيطاليا

وتشهد إيطاليا، منذ أيام، موجة فيضانات هي الأسوأ في البلاد منذ عقود نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، اجتاحت مناطق واسعة في شمال البلاد، خاصة منطقة إميليا رومانيا التي تعد الأكثر تضررا، وأسفرت عن مصرع 14 شخصا حتى الآن، وتشريد الآلاف، ونزوح 10 آلاف شخص من منازلهم، إضافة إلى حدوث انهيارات أرضية وانزلاقات في التربة.

وأعلنت السلطات الإيطالية حالة الطوارئ في إميليا رومانيا الأسبوع الماضي، عقب تساقط الأمطار الغزيرة لفترات طويلة في هذه المنطقة، كما شهدت مناطق أخرى معدلات هطول نصف عام من الأمطار في غضون ثلاثة أيام، وبسبب ذلك، فاض 23 نهرا وأدت الفيضانات إلى غرق الكثير من الأراضي والمراكز السكنية.