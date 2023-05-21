3 أسباب لزيادة الرغبة وراء امتلاك الذهب.. منها مخاطر الركود الأمريكي

اتجه كثير من المواطنين والمستثمرين للادخار والاستثمار في الذهب وشراءه على مستوى العالم كله، بسبب العديد من الأسباب الاقتصادية والاستثمارية.

وذكر تقرير لمؤسسة «يو بي إس» لإدارة الثروات، أنّ زيادة الطلب على الذهب خلال الفترة الحالية وزيادة قوته الشرائية، يرجع إلى 3 أسباب رئيسية.

أسباب اتجاه البنوك نحو شراء الذهب

وأضاف التقرير أنّ من أسباب ارتفاع الطلب على الذهب خلال الفترة الحالية، زيادة الطلب والشراء من قبل البنوك المركزية في العديد من الدول، والتي بلغت في عام 2022 نحو 1078 طنًا متريًا، ووفق التقديرات قد تشتري البنوك المركزية نحو 700 طن متري من الذهب هذا العام، للتحوط من الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، من خلال زيادة مخزون الذهب.

والسبب الثاني لزيادة الطلب على الذهب، ضعف قوة مؤشرات الدولار الأمريكي، ما يزيد الطلب على الذهب، إذ إنّ اتجاه الدولار للهبوط يدعم اتجاهات الشراء للذهب، باعتباره الملاذ الآمن للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة، خاصة وأنّ أداء الذهب كان تاريخيًا عندما تراجع الدولار الأمريكي بسبب ارتباطه السلبي القوي، ونشهد جولة أخرى من ضعف الدولار على مدى 6-12 شهرًا المقبلة.

ولفت إلى أنّ السبب الثالث، هو ارتفاع مخاطر الركود في الولايات المتحدة، والتي أدت إلى تدفقات نحو الملاذ الآمن، خاصة وأنّ انخفاض تصاريح البناء في أمريكا يشير إلى تباطؤ وتيرة البناء في المستقبل.