السجن 3 أشهر لمقاول استولى على مستندات مكتب بريد في طوخ

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، بحبس مقاول 3 أشهر، وتغريمه 500 جنيه، لاتهامه بالاستيلاء على مستندات خاصة بمكتب بريد «العمار»، في مركز طوخ، بقصد استغلالها بدون وجه حق ودون سند قانوني.

وصدر الحكم في الدائرة السابعة بمحكمة جنايات بنها برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة، ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

إحالة المتهم لجنايات بنها

كانت جهات التحقيق أحالت المتهم «أسامة ب ا»، مقاول بناء، من المسند إليهم أعمال تطوير مكتب بريد العمار بدائرة مركز طوخ، لاتهامه بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي أوراق ومستندات خاصة بمكتب البريد والكائنة بالدور الثالث مبني البريد، وهي مستندات حفظ عام 2019 الخاصة بعمليات السحب والإيداع للعملاء والمملوكة للجهة محل عمله سالفة الذكر، وكان ذلك دون وجه حق وبنية تملكه أضرارا بأموال ومصالح الجهة التي يتصل بها بحكم عمله علي النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل ضبط مقاول استولى على مستندات حكومية

كما اتهمت جهات التحقيق المتهم بصفته سالفة الذكر بالإضرار عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يتصل بها بحكم عمله بأن ارتكب الجريمة محل الوصف السابق، مما أضاع عليها الأوراق والمستندات محل الاستيلاء على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت أوراق القضية، أنه جرى تشكيل لجنة من هيئة البريد لفحص غرف الحفظ الكائنة بمكتب بريد «العمار»، والذي أسند ترميمه لشركة مقاولات إدارة المتهم، والتي فوضت المتهم في ترميم ذلك المكتب فتبين بالمعاينة للمبني وتحديدا غرفة الحفظ في الدور الثالث بمبنى مكتب البريد بالاستيلاء على أجولة بها مستندات وأوراق خاصة بحسابات العملاء، وثبت أن المسئول عن استيلاء تلك الأوراق هو المتهم بدون وجه حق.