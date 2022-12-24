تعيينات شركة المياه بالبحر الأحمر.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حاجتها لشغل وظيفة عامل «حفر - صرف صحي» بنظام التعاقد.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف شركة المياه والصرف 2022

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

- أن يكون حاصلًا على الشهادة «الإعدادية - الابتدائية - محو الأمية».

- ألا يزيد السن عن 30 عاما في أول يناير 2022.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية بدرجة اخلاق لا تقل عن جيد او تم إعفاؤه من تأديتها.

- يقتصر التقديم علي أبناء محافظة البحر الأحمر والمقيمين بها إقامة دائمة من واقع بطاقة الرقم القومي.

- الشركة غير ملتزمة بتوفير السكن.

- ألا يكون سبق له العمل بالشركة أو إنهاء خدمته لأي سبب.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنحة أو جناية.

- اجتياز الاختبارات المقررة

- توريد مبلغ وقدرة 50 جنيها لا ترد علي الحساب 34130616774500015 البنك الأهلي المصري فرع الغردقة وذلك لكل متقدم على حدة.

- يتم ملء النموذج المعد علي موقع الشركة ولن يعتد بغير ذلك.

- تشغيل الوظيفة السابق زكرها عن طريق التعاقد وعلى أن يوضع المتعاقد تحت الاختبار 3 شهور.

- يتم توزيع الذين اجتازوا الاختبارات طبقا لاحتياجات العمل بالمواقع الخارجية والمناطق النائية والنوبات الليلية بفروع الشركة المختلفة علي مستوي المحافظة أو خارجها.

طريقة التقديم لشغل وظائف شركة المياه والصرف 2022

وكشفت الشركة عن طريقة التقديم لشغل الوظائف كالتالي:

- التقديم للإعلان من خلال موقع الشركة فقط ويتم استيفاء كافة البيانات المطلوبة إلكترونيا خلال 20 يوم حتي 9 من شهر يناير المقبل 2023.

- يتم سحب كافة أصول الأوراق «سكانر ملون على الوجهين»، ورفعها على موقع الشركة بصيغة «آر إية آر»، وهي:

- شهادة المؤهل الدراسي

- شهادة الميلاد

- بطاقة الرقم القومي «سارية»

- صورة شخصية حديثة

- ايصال التوريد بالبنك