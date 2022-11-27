تعيينات شركة المياه والصرف.. الشروط المطلوبة للمتقدمين لوظائف 2022

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا عن حاجتها لشغل وظيفة كيميائي معمل في التخصصات الآتية «ميكروبيولوجي، كيمياء خاصة، بيولوجي» من خلال خريجي إحدى كليات العلوم بالجامعات المصرية وما يعادلها.

الشروط المطلوبة لوظائف 2022

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، عبر منشور على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة وظيفة كيميائي معمل في التخصصات الآتية: ميكروبيولوجي وكيمياء خاصة وبيولوجي، وفقًا للآتي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس علوم من إحدى الجامعات المعترف بها في التخصصات المطلوبة.

- أن يكون عضو بنقابة العلميين.

- تحديد موقف المتقدم من الخدمة العسكرية طبقًا للقانون.

- يقبل المتقدم العمل بأي مركز من مراكز المحافظة ويقبل العمل بنظام الورادي المتغيرة.

- سيتمّ التعاقد مع المستوفيين والمجتازين للاختبارات علي درجات وظيفية وفقًا لسنوات الخبرة وشروط شغل الوظيفة المدرجة ببطاقات الوصف الوظيفي.

- سيتمّ إخطار المتقدمين المنطبق عليهم الشروط على الصفحة الرسمية للشركة وذلك لإرسال الأوراق المطلوبة.

- اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة.

- سوف يتمّ الاختيار وفقًا للترتيب النهائي للنتيجة وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة في كل مركز.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهو الطبية التي تحددها الشركة.

- سيتم إعلان موعد ومكان الاختبارات للمتقدمين المستوفين للشروط على الصفحة الرسمية للشركة فقط.

رابط التقديم لوظائف 2022

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا التقديم للوظائف المطلوبة من خلال الرابط التالي https://miniawater.com/jops/34.