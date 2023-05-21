فتاة تبهر الجميع بتلاوة خاشعة ومؤثرة لسورة «الأعلى» في مداخلة لقناة الناس

قدمت فتاة تدعى «سلمى» من البحيرة، تلاوة خاشعة ومؤثرة لسورة «الأعلى»، خلال مداخلة على الهواء مباشرة ببرنامج «مع التلاوة»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد.

الشيخ أحمد تميم المراغي يشيد بتلاوة الفتاة

أشاد الشيخ أحمد تميم المراغي، مقدم برنامج «مع التلاوة»، بالتلاوة الرائعة للفتاة، قائلا: «بارك الله فيكي، وبارك الله في أهل القرآن جميعا».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.