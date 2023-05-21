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عالم أزهري عبر قناة الناس: تعلم علم الميراث يقي الناس نزاعات تقسيم التركات

كتب:

محمد عزالدين
09:51 م | الأحد 21 مايو 2023
الدكتور علي فخر

الدكتور علي فخر

قال الدكتور علي فخر، أحد علماء الأزهر الشريف، يجب تعلم علم الميراث حتى لا يندثر، وبالتالي من سيتوفى وله تركة فلن يستطيع تقسيم الورثة هذه التركة وسيترتب على ذلك نزاع وتقطيع أرحام والقوي يأكل الضعيف، وبالتالي نعود لأيام الجاهلية كما كانت.

ضرورة تعلم علم المواريث

وأضاف «فخر»، خلال لقاء ببرنامج «فتاوي الناس»، المذاع على قناة الناس، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس، ومدارسة علم المواريث حتى لا يتم نسيانه.

ولفت إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب سافر من المدينة المنورة إلى الشام حتى يعلم الناس علم المواريث، ما يدل على أهمية هذا العلم في الأمة الإسلامية.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي ، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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