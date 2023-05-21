هبوب رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية في المحافظات: تستمر لمدة 48 ساعة

شهدت العديد من المحافظات قبل قليل، بداية نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة في مختلف المحافظات، حيث تحوّل لون الجو إلى الأصفر، فيما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود الأتربة، والرمال المثارة على مناطق من الصحراء الغربية، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، وشمال الصعيد والتي تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وبحسب محطات الرصد التابعة للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، فإنّه حدث انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق بسبب نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال المثارة.

انخفاض الرؤية الأفقية في هذه المناطق

وانخفضت الرؤية الأفقية بمعدلات متقاربة في عدة مناطق والتي جاءت كالتالي:

مطروح.. 4 كيلو متر.

سيوة.. 4 كيلو متر.

الإسكندرية.. 6 كيلو متر.

برج العرب.. 3 كيلو متر.

الطور.. 7 كيلو متر.

الجو تحوّل للأصفر في الفيوم

وشهدت محافظة الفيوم نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة مساء اليوم الأحد، حيث تحوّل لون الجو إلى الأصفر فجأة، بينما امتلأت السماء بالأتربة والرمال.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإنّه من المتوقع أن يستمر تأثير الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية، والقاهرة، والوجه البحري، وشمال الصعيد، والصحراء الغربية، والتي تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة حتى غدًا الإثنين ثم تنشط الرياح دون إثارة الرمال والأتربة، على أن تعود لإثارتهما مجددًا يومي الجمعة والسبت المًقبلين.

ظواهر جوية تضرب المحافظات غدًا

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس غدا في المحافظات فإنّه من المتوقع أن يستمر نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة غدًا الإثنين على المناطق الآتية:

القاهرة الكبرى. الوجه البحري. السواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء جنوب سيناء سلاسل جبال البحر الأحمر.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

ويسود طقس غائم جزئيًا على كافة الأنحاء، بينما تشهد عدة مناطق سقوط أمطار خفيفة خلال الساعات القليلة المُقبلة بنسبة حدوث 20% تقريبًا، فيما ضمت قائمة أماكن سقوط الأمطار غدًا الآتي: