فتح التقدم لجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي.. قيمتها 150 ألف جنيه

دعت محافظة الدقهلية واللجنة العلمية لجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي، إلى فتح باب التقدم للجائزة في دورتها السادسة لعام 2023، المقدمة من الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في مجال البحث العلمي دعما وتشجيعا منه للباحثين المتميزين تقديرا لدورهم في خدمة العلم والمجتمع، وإسهامهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

مجالات جائزة محمد ربيع

أوضحت اللجنة العلمية لجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي، في بيان لها، أن الجائزة تتضمن 3 مجالات، وهي: مجال العلوم الطبية، العلوم الزراعية والأمن الغذائي، والعلوم الهندسية التطبيقية.

جائزة محمد ربيع فى مجال العلوم الطبية

قيمة الجائزة، 150 ألف جنيه مصري وشهادة تقدير

جائزة محمد ربيع فى العلوم الزراعية والأمن الغذائي

قيمة الجائزة: 150 ألف جنيها مصريا وشهادة تقدير

جائزة محمد ربيع في العلوم الهندسية التطبيقية

قيمة الجائزة 100 ألف جنيها مصريا وشهادة تقدير

الشروط العامة للترشح للجائزة

- الجائزة مخصصة لمواطني جمهورية مصر العربية العاملون بمؤسسات التعليم العالي المصرية الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو أحد المراكز البحثية أو الخبراء والعاملين في أجهزة وهيئات الدولة المختلفة، كما يجوز التقدم للباحثين من خارج مصر.

- يشترط أن يكون للمتقدم انتاج علمي متميز ومنشور في مجلات علمية عالمية مفهرسة او براءات اختراع ذات تطبيقات مميزة تساهم في دعم المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة الانسان والتحول الرقمي والنمو الاقتصادي وحل المشاكل القومية وفي طليعتها المساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية والامن الغذائي بجمهورية مصر العربية.

- ألا يكون المتقدم منح على نفس الإنتاج العلمي جائزة اخري أو درجة علمية من أي جهة مالحة خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة للإعلان عن الجائزة.

- لا يجوز التقدم لجائزتين من الجوائز المعللة ولا يجوز التقدم لمن سبق له ان فاز بالجائزة في الدورات السابقة.

طريق التقدم لجائزة محمد ربيع ناصر

ويمكن للراغب في التقدم، الحصول علي المزيد من التفاصيل وللحصول علي دليل واستمارة التقدم زيارة موقع الجائزة www.rabieaward.com، ويسلم ملف التقدم شخصيا أو يرسل بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني، حتي يوم 18 أغسطس 2023، وذلك إلى اللجنة العلمية للجائزة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ومقرها الطريق الدولي الساحلي - المنصورة- بمحافظة الدقهلية.