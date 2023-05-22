«الأرصاد»: طقس حار على القاهرة والوجه البحري.. وأمطار على الصعيد وسيناء غدا

طقس حار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري، غدا الثلاثاء، في حين يسود طقس مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفقا لما أكدته هيئة الأرصاد الجوية.

طقس غائم وممطر

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار تكون السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد، مشيرة إلى أنه بداية من طقس غد، سيعود الاستقرار بالنسبة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جميع أنحاء الجمهورية، الذي أثرت على جميع المحافظات خلال الـ48 ساعة الماضية، مؤكدة أنّ نشاط الرياح سيعود من جديدة مع الساعات الأولى ليوم الجمعة المقبلة، في ظل التقلبات الجوية التي يتميز بها نهاية شهر الربيع.

درجات الحرارة غدا

ويستمر ارتفاع درجات الحرارة غدا الثلاثاء، بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات على جميع المحافظات، بسبب استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة القادمة من الصحراء الغربية، وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة 32 - 23.

- العاصمة الإدارية 32 - 21.

- أكتوبر 31 - 22.

- بنها 32 - 23.

- دمنهور 31 - 23.

- وادي النطرون 32 - 23.

- كفر الشيخ 31 - 23.

- المنصورة 31 - 21.

- الزقازيق 32 - 23.

- شبين الكوم 235 - 34.

- طنطا 31 - 22.

- دمياط 29 - 20.

- بورسعيد 30 - 21.

- الإسماعيلية 33 - 22.

- السويس 32 - 21.

- العريش 31 - 18.

- رفح 31 - 18.

- رأس سدر 35 - 17.

- نخل 32 - 12.

- كاترين 30 - 10.

- الطور 33 - 20.

- طابا 32 - 20.

- شرم الشيخ 36 - 23.

- الإسكندرية 25 - 21.

- العلمين الجديدة 25- 20.

- مطروح 24 - 19.

- السلوم 35 - 18.

- سيوه 30 - 19.

- رأس غارب 35 - 23.

- الغردقة 35 - 22.

- سفاجا 36 - 24.

- مرسى علم 35 - 23.

- شلاتين 31 - 23.

- حلايب 30 - 24.

- أبو رماد 28 - 23.

- رأس حدربة 28 - 23.

- الفيوم 35 - 22.

- بني سويف 35 - 22.

- المنيا 36 - 23.

- أسيوط 36 - 23.

- سوهاج 38 - 23.

- قنا 40 - 24.

- الأقصر 41 - 23.

- أسوان 42 - 24.

- الوادي الجديد 39 - 22.

- أبو سمبل 40 - 23.