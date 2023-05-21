متى يرث الأحفاد بقاعدة الوصية الواجبة؟.. عالم أزهري يرد عبر قناة الناس

رد الدكتور علي فخر، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال لمتصلة قالت فيه: متى يرث أبناء الأبناء بقاعدة الوصية الواجبة في هذه المسألة؟، ليرد عليها الشيخ قائلا: «سيدة توفيت عن 3 بنات وأولاد 3 بنات وأولاد ابن».

قاعدة الوصية الواجبة

وأضاف «فخر»، خلال لقاء ببرنامج «فتاوي الناس»، المذاع على قناة الناس، أن أولاد الـ 3 بنات أصحاب وصية واجبة، بينما أولاد الابن ليسوا من أصحاب الوصية الواجبة، لأن أولاد الابن هنا ذكور وإناث سيرثون الباقي بعد الثلثين للثلاث بنات، أما أولاد الثلاث بنات لهن وصية واجبة بمثل ما كانت تستحقه أم كل منهن لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة الجدة.

ولفت إلى أن البنات المتوفيات لهن مع الأحياء ثلثي التركة، ويتم تقسيم ثلثي التركة إلى نصفين لأن البنات 3 وأولادهن 3، وبالتالي أولاد الثلاث بنات في مجموعهم لهم ثلث التركة.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي ، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.