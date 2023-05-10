ضبط 4 مسجلين خطر بـ«هيروين وحشيش» في القليوبية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، حملة أمنية استهدفت عددًا من العناصر الإجرامية في قرية الغوريري بشبين القناطر.

وتمّ ضبط 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة أمام مسكنهم بالقرية المشار إليها، وضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 3.750 كيلوجرام – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة – 3 موازين حساسة).

وجرى ضبط عنصر إجرامي، حال تواجده أمام مسكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – دبشك بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ400 ألف جنيه.