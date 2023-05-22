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«خطة النواب» تطالب بزيادة اعتمادات العلاج على نفقة الدولة 

كتب:

محمد يوسف
03:18 م | الإثنين 22 مايو 2023
النائب مصطفى سالم - وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

النائب مصطفى سالم - وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

طالب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بزيادة اعتمادات العلاج على نفقة الدولة بما لا يقل عن 5 مليارات جنيه، حيث تقدّر الاعتمادات المالية لنفقة الدولة بمبلغ 7.5 مليار جنيه، في حين أنّ المتفق فعليا خلال عام 2022-2023 بنحو 15 مليار جنيه، قبل زيادة التكاليف.

مناقشة موازنة وزارة الصحة 

جاء ذلك خلال مناقشة موازنة وزارة الصحة بلجنة الخطة والموازنة اليوم، وأيّد جميع أعضاء اللجنة، طلب النائب مصطفى سالم، بزيادة اعتمادات نفقة الدولة نظرا لأهميتها وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين خاصة محدودي الدخل، وانتهت اللجنة لبذل كل جهودها مع وزارة المالية والتخطيط لدعم نفقة الدولة بأكبر مبلغ ممكن.

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