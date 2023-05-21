نقيبة التشكيليين تقدم مقترحا لتنظيم مزاولة الفن: نستعد لعرضه على النواب

طرحت الدكتورة صفية القباني نقيبة الفنانين التشكيليين مقترحًا حول مشروع قانون من أجل تنظيم العمل في مجالات الفنون التشكيلية ومنح تصاريح مزاولة المهنة، وذلك تمهيدًا لرفع المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.

تفاصيل مقترح قانون تنظيم مزاولة الفن التشكيلي

وقالت «القباني» في تصريحات لـ«الوطن»:« باعتبار أن نقابة الفنانين التشكيليين لها شخصية اعتبارية وجهة مرجعية فيما يخص مجالات الفنون التشكيلية، فقد طرحت مشروع قانون لتنظيم مزاولة المهنة من أجل تنظيم العمل وكذلك رفع الذوق العام في المجتمع».

وتابعت أنها أعلنت المقترح على الجمعية العمومية لمناقشة الفكرة للإضافة والتعديل والاستفادة من أفكار الأعضاء، من أجل صياغته قبل التصويت على المقترح تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب للموافقة عليه.

أهداف القانون المقترح

وأكّدت أهمية مثل هذا القانون في تنظيم العمل وكي تحدد المسؤولية والعقوبة، ولكي يصبح هناك قوانين وأنظمه تحفظ حق الفنان وتنظم له عمله، موضحة «ما دفعني من عمل هذا التصور هو العبث في كل مكان بالفن والفنون وتنفيذ أعمال وجداريات مشوهة، فضلا عن وكثرة السرقات وغيرها».

ولفتت إلى أن مشروع قانون مزاولة مهنة للفنانين التشكيليين المطروح يتضمن عددًا من البنود من بينها، التعريفات، بـكل من الفنان التشكيلي ومصطلح مزاولة المهنة، مبينة أنَّ النقابة هي الجهة المنوط بها منح تراخيص مزاولة مهنة الفن التشكيلي، على غرار نقابة الممثلين وغيرها.

وأكملت: «على أن يتضمن القانون بنود خاصة بالجزاءات للمخالفات وفقاً لأحكام هذا القانون، والتي من الممكن أن تشمل توقيف الترخيص أو سحبه بشكل مؤقت أو دائم، مؤكّدة أنَّ هذا القانون يهدف إلى تنظيم وتنمية قطاع الفن التشكيلي وتعزيز حقوق الفنانين التشكيليين وتشجيعهم على الإبداع والتعبير الفني، يهدف أيضًا إلى تعزيز مكانة الفن التشكيلي في المجتمع وتوفير بيئة مهنية مناسبة للفنانين لممارسة مهنتهم بكفاءة ونزاهة.

واختتمت أن القانون يهدف إلى تطوير وتنظيم مزاولة مهنة الفن التشكيلي وحماية حقوق الفنانين وتشجيع الإبداع والتعبير الفني، معبرة عن أملها عن إسهامه في تعزيز قطاع الفن التشكيلي ودعم المجتمع.