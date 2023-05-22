أيام قليلة وتعلن مديرية التربية والتعليم موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني في محافظة الإسماعيلية، بعد انتهاء امتحانات المرحلة بالكامل الخميس الماضي وبدء أعمال التصحيح في كل المدارس التابعة للإدارات التعليمية المختلفة، خاصة بعد إعلان نتائج امتحانات المرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتى الصف السادس الإبتدائي.

موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني في محافظة الإسماعيلية

وقالت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية لـ«الوطن»، إنه سيتم إعلان موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني في محافظة الإسماعيلية خلال 48 ساعة علي الأكثر.

وأضاف، أنه فور الانتهاء من أعمال التصحيح خلال الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن إتاحة النتائج لكل طلاب الصف الأول الإعدادي.

أماكن إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني في محافظة الإسماعيلية

وقالت المصادر، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني في محافظة الإسماعيلية داخل مدارس المحافظة للصفين الأول الإعدادي والثاني الإعدادي.

وأضاف، أن نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي فقط سيتم إتاحتها في المدارس، فيما يُجرى التجهيز لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في الإسماعيلية عبر موقع المديرية الرسمي.

وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، إنه وجه كل المدارس الإعدادية بإعلان النتائج بعد الانتهاء من التصحيح قائلاً: «سيتم إعلان النتائج تحت مسؤولية إدارة المدرسة بشكل مباشر، والإعلان عنها للطلاب وأولياء الأمور داخل المدرسة».