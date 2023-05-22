مرفق الكهرباء يتدخل لحل مشكلة مواطن بالشرقية يتضرر من ضعف المحول

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تدخله الفوري وحل شكوى أحد المشتركين، يتضرر فيها من كثرة الأحمال وضعف المحول الكهربائي بمركز صان الحجر في الشرقية.

دراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة توزيع الكهرباء

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من خلال منشور عبر الصفحة الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّه بدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء تبين أنّ المنطقة محل الشكوى مغذاة من محول سعفان قدرة 63 ك.ف.أ.

وأجرت الشركة الصيانة اللازمة للمحول وتركيب 6 أعمدة بدلًا من المتهالك بالمشتملات وتركيب أرضي محلي في نهاية السورتيهات، وتم صرف وتركيب 1500 متر موصلات لتحسين الجهد في النهاية، إضافة إلى تركيب كابلات لتحسين الأداء بالمحول، ووزعت الشركة الأحمال وشد الموصلات وأصبح الجهد 201 فولت.

وأوضحت الشركة أنّ القرية مدرجة ضمن خطة حياة كريمة مرحلة أولى لتكبير المحول من 63 ك.ف.أ إلى 200 ك.ف.أ.

التواصل من قبل مسؤولي الجهاز مع مقدم الشكوى

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التواصل من قبل مسؤولي الجهاز مع مقدم الشكوى وإبلاغه بما تم في الشكوى، وحلها.