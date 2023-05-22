تعرف على موعد صرف معاش يونيو 2023 بالزيادة الجديدة لـ11 مليون مستفيد

ينتظر 11مليون مستفيد من أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات يونيو 2023 بزيادة 15%، لجميع المستفيدين، والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، حيث من المقرر بدء صرف معاشات يونيو أول الشهر المقبل الموافق الخميس 1 يونيو أي بعد أيام قليلة.

زيادة المعاشات

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن موعد صرف معاشات يونيو 2023، سيكون في نهاية الأسبوع المقبل، حيث سيشهد استمرار صرف الزيادة الجديدة على المعاشات حيث تتراوح ما بين 170 إلى 1635جنيها ويستفيد من المعاشات 11 مليون مستحق وهناك عدد من الطرق يمكن للمواطن اختيار ما يناسبه لصرف المعاش بسهولة ويسر، منها مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، ومنافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بحيث يمكن لصاحب المعاش صرف معاشه من أي مكان.

خدمات لأصحاب المعاشات

وتقدم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمات كثيرة لأصحاب المعاشات، من بينها خطوات وطرق الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش ومتابعة الزيادة في المعاش أو طلب معاش استثنائي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة وإدخال الرقم التأميني للحصول على الخدمات والبيانات الخاصة بكل صاحب معاش، وأشارت هيئة التأمينات الاجتماعية أن المعاش الاستثنائي يُمنح للعاملين السابقين في الحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم، الذين لم يسبق الحصول على أي معاش لأى سبب، كما يمنح لمن قدموا خدمات جليلة للدولة.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أتاحت عددا من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لها، وذلك لجميع المواطنين، ومن ضمن هذه الخدمات، إمكانية استخراج برنت تأمينات «أون لاين»، من خلال زيارة الموقع واتباع عدد من الخطوات البسيطة، التي تستغرق عدة دقائق دون الحاجة للخروج من المنزل والذهاب إلى المكاتب الحكومية للحصول على الخدمة تيسيرا على المواطنين.